На Львівщині мікроавтобус придавив легковик: травмувалися троє людей
ДТП сталася 19 травня близько 19:20 на трасі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у селі Велика Вільшаниця Золочівського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Сталося зіткнення вантажного мікроавтобуса Mercedes-Benz, яким керував 32-річний іноземець, та легковика Mazda 6, водієм якого був 31-річний житель району.
Внаслідок ДТП отримали травми водії обох авто, а також пасажир буса, 18-річний іноземець. Їх госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, ввечері 19 травня на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.
