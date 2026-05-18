18 травня 2026, 22:57

На території "Межигір'я" йде під воду корабель-ресторан Януковича

Фото: Скриншот із відео
На території Межигір’я частково підтопило СКРЦ "Галеон" через різке підняття рівня води у Київському водосховищі

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Парку-пам'ятки, передає RegioNews.

Попередньо, причиною підтоплення став розрив корпусу судна у місці кріплення швартовного обладнання в кормовій частині лівого борту через коливання рівня води.

Працівники парку оперативно виявили аварію та розпочали ліквідацію наслідків. Для відкачування води залучили всю наявну техніку та обладнання — помпи, насоси й автомобільну техніку. Однак повністю зупинити потрапляння води на судно не вдалося.

Щоб зберегти майно, керівництво ухвалило рішення евакуювати рухомі речі, які перебували на борту.

Наразі частина корабля залишається підтопленою, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.

Плавучий будинок прийомів Ґалеон був одним із символів розкоші президента-втікача Януковича. Судно завдовжки близько 50 метрів мало банкетну залу з естрадою, кабінет експрезидента та вітальню.

Для оздоблення використовували мармур, кришталь, позолоту та дорогі породи дерева.

