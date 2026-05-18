Росіяни атакували Чернігів, поранені пенсіонерка та чоловік
Російська армія завдала чергового підступного удару по Чернігову, поціливши у приватний житловий сектор та промислову зону. Внаслідок атаки поранення дістали двоє мирних жителів
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок російського удару по приватному житловому сектору постраждали двоє людей — 85-річна жінка та 58-річний чоловік.
Через вибухову хвилю пошкоджено житлові будинки, зокрема у помешканнях вибито вікна.
Також зафіксовано влучання по території одного з підприємств — загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Нагадаємо, що російські окупанти 18 травня атакували Чернігів ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого нальоту зафіксовано руйнування на одному з місцевих підприємств, а через падіння уламків спалахнула пожежа в приватному житловому секторі.