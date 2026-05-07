ГРВІ та COVID-19 в Україні: понад 117 тисяч нових випадків за тиждень

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 27 квітня по 3 травня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 117 429 осіб, з яких 44 929 – дорослі, а 72 500 – діти до 17 років

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

За тиждень госпіталізовано 2 425 пацієнтів із ГРВІ, серед них 1 440 дітей.

Також зафіксовано 85 випадків COVID-19, що на 8,7% більше, ніж тижнем раніше. Усі регіони України перебувають у межах фонових показників захворюваності.

Фахівці нагадують про профілактику вірусних інфекцій. Зокрема рекомендують:

регулярно мити руки,

дотримуватися етикету кашлю та чхання,

уникати масових заходів у періоди підвищеної захворюваності.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.