Українська розвідка наразі не фіксує присутності підрозділів армії РФ на території Білорусі

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає RegioNews.

Попри відсутність військових груп, Білорусь продовжує активно допомагати агресору, розбудовуючи інфраструктуру та логістику, які Росія може використати для наступу в будь-який момент.

За словами Демченка, небезпека з північного напрямку не зникала з 2022 року. Сили оборони постійно моніторять ситуацію по той бік кордону і зреагують, якщо рівень загрози почне зростати.

Нагадаємо, ввечері 2 травня з території Білорусі до України залітала повітряна куля, яка є ретранслятором і допомагає російським повітряним цілям.