07:23  08 травня
На Прикарпатті водій після ДТП утік з лікарні та ховався тижнями
01:55  08 травня
Зірка "Левів на джипі" розкрив, коли в нього буде весілля
00:55  08 травня
Співачка Lida Lee пережила важку операцію, щоб колись стати мамою
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 08:03

Сумщина під обстрілами: одна людина загинула, четверо поранені

08 травня 2026, 08:03
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади Сумської області, зокрема Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

За даними правоохоронців, російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні та FPV-дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинула 52-річна місцева жителька, пошкоджено приватний будинок. У Степанівській громаді удар безпілотника по автомобілю призвів до поранення 29-річного чоловіка, також знищено авто та пошкоджено фасад магазину.

У Білопільській громаді поранення отримали двоє чоловіків 41 та 35 років. У Великописарівській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено 75-річну жінку.

Також у Сумській громаді пошкоджено підприємство, приватні будинки, гараж, господарчі споруди та автомобілі. У Путивльській громаді зафіксовано руйнування нежитлового приміщення, у Свеській – пошкоджено навчальний заклад. В інших громадах області також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та транспорту.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак і збирали докази воєнних злочинів. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих обстрілів на території загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Сумська область загиблий пошкодження цивільні поранені
На Херсонщині через ворожі удари отримали поранення 22 людини
08 травня 2026, 07:48
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині – DeepState
08 травня 2026, 07:30
Сили оборони ліквідували за добу понад 1100 російських окупантів – Генштаб
08 травня 2026, 07:20
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки, троє поранених
08 травня 2026, 08:25
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
08 травня 2026, 08:22
Сили ППО вночі знешкодили 56 із 67 російських безпілотників
08 травня 2026, 08:13
На Київщині у Зоні відчуження вирує масштабна пожежа на площі 1100 гектарів
08 травня 2026, 07:59
На Херсонщині через ворожі удари отримали поранення 22 людини
08 травня 2026, 07:48
Як Україна вже змінила сенс параду Путіна – без жодного удару
08 травня 2026, 07:47
Росіяни просунулися на Донеччині та Дніпропетровщині – DeepState
08 травня 2026, 07:30
На Прикарпатті водій після ДТП утік з лікарні та ховався тижнями
08 травня 2026, 07:23
Сили оборони ліквідували за добу понад 1100 російських окупантів – Генштаб
08 травня 2026, 07:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »