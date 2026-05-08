Сумщина під обстрілами: одна людина загинула, четверо поранені

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували громади Сумської області, зокрема Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

За даними правоохоронців, російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні та FPV-дрони, реактивні системи залпового вогню, артилерію та міномети.

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинула 52-річна місцева жителька, пошкоджено приватний будинок. У Степанівській громаді удар безпілотника по автомобілю призвів до поранення 29-річного чоловіка, також знищено авто та пошкоджено фасад магазину.

У Білопільській громаді поранення отримали двоє чоловіків 41 та 35 років. У Великописарівській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено 75-річну жінку.

Також у Сумській громаді пошкоджено підприємство, приватні будинки, гараж, господарчі споруди та автомобілі. У Путивльській громаді зафіксовано руйнування нежитлового приміщення, у Свеській – пошкоджено навчальний заклад. В інших громадах області також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та транспорту.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак і збирали докази воєнних злочинів. За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих обстрілів на території загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.