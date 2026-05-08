08 травня 2026, 10:14

Через обстріли без світла залишаються споживачі у чотирьох областях, – Міненерго

Ілюстративне фото: pixabay
Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Також зазначається, що на Одещині оператором системи розподілу тимчасово застосовані мережеві обмеження. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.

Водночас в інших регіонах застосування обмежень 8 травня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував Україну 67-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
