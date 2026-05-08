Через обстріли без світла залишаються споживачі у чотирьох областях, – Міненерго
Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.
Крім того, через негоду без електропостачання залишаються споживачі на Івано-Франківщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Також зазначається, що на Одещині оператором системи розподілу тимчасово застосовані мережеві обмеження. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго.
Водночас в інших регіонах застосування обмежень 8 травня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 17:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, у ніч на 8 травня ворог атакував Україну 67-ма ударними БпЛА. Зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на 8 локаціях.