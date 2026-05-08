Вночі 8 травня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, використовуючи артилерію, дрони та авіабомбу

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлограді виникли пожежі, пошкоджені понад 10 приватних будинків та автомобілі. Постраждали три людини: 55-річні чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості, 43-річний чоловік лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська та Дубовиківська громади, де через обстріли горіли кілька будинків та господарська споруда.

Також ворог атакував Нікопольщину. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська громади – там зафіксовано пошкодження інфраструктури та будівель, що не експлуатуються.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих обстрілів на території Запоріжжя та Запорізького району загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.