Сумщина під вогнем: ворог вдарив по будинках, АЗС та медзакладу, є жертви
Протягом доби російські війська завдали близько 150 ударів по Сумській області. Окупанти атакували населені пункти авіабомбами, артилерією, мінометами та різними типами дронів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок ворожих атак є загиблі, поранені та руйнування інфраструктури:
- у Білопільській громаді через атаку безпілотників пошкоджені будинки, загинули двоє чоловіків 48 та 53 років;
- у Роменській громаді пошкоджені об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, медзаклад, комерційні приміщення, автомобілі, а також пʼять приватних будинків. Травмована одна людина;
- У Сумській громаді поранення отримали двоє людей. Пошкоджена АЗС, автомобілі та 10 приватних осель;
- у Шосткинській громаді також пошкоджена автозаправна станція.
Нагадаємо, минулої доби російські окупанти здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.
23 квітня 2026
