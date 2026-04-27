27 квітня 2026, 09:27

У Німеччині можуть обмежити виплати частині українців: що відомо

27 квітня 2026, 09:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Німеччині українські біженці можуть втратити право на соціальну допомогу, якщо вони відмовляються від запропонованої роботи.

Про це повідомляє видання Relocate, передає RegioNews.

Зазначається, що Німеччина посилила правила отримання соціальних виплат. Однією з ключових змін нібито є можливість припинення допомоги для отримувачів, які відмовляються виходити на роботу.

Одна з поправок до законодавства, яка набула чинності 22 квітня 2026 року, передбачає перегляд пільг у разі відмови від працевлаштування відповідно до норм SGB II.

Також повідомляється, що безробітні можуть втратити право на "першу поблажку" щодо попереджень, а джоб-центри отримують право застосовувати санкції одразу після порушення.

Згідно з новими підходами, отримувачі допомоги можуть втратити виплати, якщо відмовляться від роботи, яка відповідає їхній кваліфікації, стану здоров’я та освіті. У такому разі, як стверджується, санкції можуть стосуватися також компенсації оренди житла.

Нагадаємо, Європейський союз повернувся до обговорення питання, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік.

За офіційними даними ЄС, наразі близько 4,35 млн українських біженців перебувають у європейських країнах. Трохи більше чверті з них – у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і трохи менше 10% – у Чехії.

Україна війна українці Німеччина ЄС робота працевлаштування біженці
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Ранкова атака дронів на Полтавщині: пошкоджено дачний кооператив
27 квітня 2026, 11:33
В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки
27 квітня 2026, 11:18
Трофейні гвинтівки поштою: у Києві затримали торговця зброєю
27 квітня 2026, 10:59
В Україні планують продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
27 квітня 2026, 10:56
Викрадення та зґвалтування неповнолітньої: у Запоріжжі чоловіка засудили до 12 років ув'язнення
27 квітня 2026, 10:44
На Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик: постраждали чотири людини
27 квітня 2026, 10:43
Поїздка на BMW до кордону за 600 євро: на Одещині затримали перевізника з пасажирами
27 квітня 2026, 10:28
На Черкащині студент коригував удари росіян по енергооб’єктах
27 квітня 2026, 10:14
ЄБРР виділить Україні €30 млн на відновлення конфайнменту ЧАЕС
27 квітня 2026, 10:13
На Полтавщині на трасі зіткнулися два авто: постраждали троє дорослих та 7-річна дитина
27 квітня 2026, 09:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Всі блоги »