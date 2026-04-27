У Німеччині можуть обмежити виплати частині українців: що відомо

У Німеччині українські біженці можуть втратити право на соціальну допомогу, якщо вони відмовляються від запропонованої роботи.

Про це повідомляє видання Relocate, передає RegioNews.

Зазначається, що Німеччина посилила правила отримання соціальних виплат. Однією з ключових змін нібито є можливість припинення допомоги для отримувачів, які відмовляються виходити на роботу.

Одна з поправок до законодавства, яка набула чинності 22 квітня 2026 року, передбачає перегляд пільг у разі відмови від працевлаштування відповідно до норм SGB II.

Також повідомляється, що безробітні можуть втратити право на "першу поблажку" щодо попереджень, а джоб-центри отримують право застосовувати санкції одразу після порушення.

Згідно з новими підходами, отримувачі допомоги можуть втратити виплати, якщо відмовляться від роботи, яка відповідає їхній кваліфікації, стану здоров’я та освіті. У такому разі, як стверджується, санкції можуть стосуватися також компенсації оренди житла.

Нагадаємо, Європейський союз повернувся до обговорення питання, чи варто продовжувати спеціальний режим захисту для українських біженців ще на один рік.

За офіційними даними ЄС, наразі близько 4,35 млн українських біженців перебувають у європейських країнах. Трохи більше чверті з них – у Німеччині, 22,3% – у Польщі, і трохи менше 10% – у Чехії.