10:32  16 квітня
У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
08:39  16 квітня
У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
08:22  16 квітня
У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2026, 10:49

Сибіга після масованої атаки РФ: "Це воєнні злочини, які необхідно зупинити"

Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайної реакції на російську масовану атаку здійснену в ніч на 16 квітня

Про це він написав у соцмережі Х, передає RegioNews.

За словами Сибіги, Росія застосувала майже 700 дронів, а також десятки балістичних і крилатих ракет, цілеспрямовано атакуючи цивільні об’єкти.

"Щонайменше 4 особи загинули в Києві, серед них 12-річна дитина, понад 50 поранено, 8 загиблих в Одесі, 3 загиблих і три десятки поранених у Дніпрі, 1 загиблий у Запоріжжі. Такі напади не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які необхідно зупинити, а їхніх виконавців притягнути до відповідальності", – сказав він.

Міністр наголосив, що затримки із санкціями проти Росії та підтримкою України є "аморальними та небезпечними", оскільки заохочують агресора продовжувати війну.

Окремо Сибіга закликав держави приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та наголосив, що найадекватнішою відповіддю на російський терор має стати невідворотність правосуддя для російського керівництва.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами.

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста.

Окрім того, окупанти атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Сибіга Андрій Іванович воєнний злочин санкції агресія окупанти РФ
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Сергій Фурса
Леся Литвинова
Віталій Портніков
Всі блоги »