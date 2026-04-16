Сибіга після масованої атаки РФ: "Це воєнні злочини, які необхідно зупинити"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту до негайної реакції на російську масовану атаку здійснену в ніч на 16 квітня

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами Сибіги, Росія застосувала майже 700 дронів, а також десятки балістичних і крилатих ракет, цілеспрямовано атакуючи цивільні об’єкти.

"Щонайменше 4 особи загинули в Києві, серед них 12-річна дитина, понад 50 поранено, 8 загиблих в Одесі, 3 загиблих і три десятки поранених у Дніпрі, 1 загиблий у Запоріжжі. Такі напади не можна нормалізувати. Це воєнні злочини, які необхідно зупинити, а їхніх виконавців притягнути до відповідальності", – сказав він.

Міністр наголосив, що затримки із санкціями проти Росії та підтримкою України є "аморальними та небезпечними", оскільки заохочують агресора продовжувати війну.

Окремо Сибіга закликав держави приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та наголосив, що найадекватнішою відповіддю на російський терор має стати невідворотність правосуддя для російського керівництва.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами.

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста.

Окрім того, окупанти атакували житлові квартали Дніпра. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще 27 отримали поранення. Серед постраждалих 14 осіб госпіталізовані, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.