16 апреля 2026, 10:49

Сибига после массированной атаки РФ: "Это военные преступления, которые необходимо остановить"

16 апреля 2026, 10:49
Фото: ГСЧС Киева
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленной реакции на российскую массированную атаку, совершенную в ночь на 16 апреля

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Сибиги, Россия применила почти 700 дронов, а также десятки баллистических и крылатых ракет, целенаправленно атакуя гражданские объекты.

"По меньшей мере 4 человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок, более 50 ранены, 8 погибших в Одессе, 3 погибших и три десятка раненых в Днепре, 1 погибший в Запорожье. Такие приступы нельзя нормализовать. Это военные преступления, которые необходимо остановить, а их исполнителей привлечь к ответственности", – сказал он.

Министр подчеркнул, что задержки с санкциями против России и поддержкой Украины "аморальны и опасны", поскольку поощряют агрессора продолжать войну.

Отдельно Сибига призвал государства присоединиться к Специальному трибуналу по поводу преступления агрессии против Украины и подчеркнул, что самым адекватным ответом на российский террор должна стать неотвратимость правосудия для российского руководства.

Напомним, в ночь на 16 апреля россияне атаковали Украину дронами и ракетами.

В Киеве в результате российских обстрелов погибли четыре человека. Среди них – 12-ти летний мальчик. Пострадали 54 жителя города.

Кроме того, оккупанты атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Украина война Сибига Андрей Иванович военное преступление санкции агрессия оккупанты РФ
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
