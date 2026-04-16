Сибига после массированной атаки РФ: "Это военные преступления, которые необходимо остановить"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество к немедленной реакции на российскую массированную атаку, совершенную в ночь на 16 апреля

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По словам Сибиги, Россия применила почти 700 дронов, а также десятки баллистических и крылатых ракет, целенаправленно атакуя гражданские объекты.

"По меньшей мере 4 человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок, более 50 ранены, 8 погибших в Одессе, 3 погибших и три десятка раненых в Днепре, 1 погибший в Запорожье. Такие приступы нельзя нормализовать. Это военные преступления, которые необходимо остановить, а их исполнителей привлечь к ответственности", – сказал он.

Министр подчеркнул, что задержки с санкциями против России и поддержкой Украины "аморальны и опасны", поскольку поощряют агрессора продолжать войну.

Отдельно Сибига призвал государства присоединиться к Специальному трибуналу по поводу преступления агрессии против Украины и подчеркнул, что самым адекватным ответом на российский террор должна стать неотвратимость правосудия для российского руководства.

В Киеве в результате российских обстрелов погибли четыре человека. Среди них – 12-ти летний мальчик. Пострадали 54 жителя города.

Кроме того, оккупанты атаковали жилые кварталы Днепра. В результате обстрела два человека погибли, еще 27 получили ранения. Среди пострадавших 14 человек госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.