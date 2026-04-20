20 квітня 2026, 11:29

Дрон РФ влучив у будинок радника Міноборони "Флеша": він поранений

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив про спробу росіян убити його керованим реактивним дроном "Шахед"

Про це він сам повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, керований реактивний "шахед" влучив у стіну його будинку.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед” врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", – написав він.

Наразі чоловік перебуває в лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу.

Довідка: Сергій Бескрестнов, відомий під позивним"Флеш", – український військовий експерт, фахівець у сфері радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Він є радником Міністерства оборони України з питань технологічного розвитку оборони.

Займається питаннями застосування та протидії безпілотним системам, а також технологічним забезпеченням підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Зафіксовано 28 влучань ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.

Ворог атакував Полтавщину: поранено людей, пошкоджено підприємство
20 квітня 2026, 10:52
Окупанти на Сумщині знову спробували прорватися через трубу
20 квітня 2026, 10:16
Росія атакувала Сумщину майже 70 разів: троє людей поранено
20 квітня 2026, 09:21
Всі новини »
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
Ворог вдарив по райвідділу поліції у Прилуках на Чернігівщині: виникла пожежа
20 квітня 2026, 12:20
Росіяни атакували Запоріжжя: спалахнула пожежа, є постраждалі
20 квітня 2026, 12:08
Під Києвом викрили агента ФСБ: збирав дані про ТЕЦ і позиції ЗСУ
20 квітня 2026, 11:55
У Києві після стрілянини помер поранений: загиблих уже 7
20 квітня 2026, 11:06
Ворог атакував Полтавщину: поранено людей, пошкоджено підприємство
20 квітня 2026, 10:52
Загибель депутата в Одесі: з'явилося фото авто з місця події
20 квітня 2026, 10:39
Окупанти на Сумщині знову спробували прорватися через трубу
20 квітня 2026, 10:16
Страх замість служби: що сталося з поліцією в Україні
20 квітня 2026, 09:57
РФ атакувала Україну 142 дронами: зафіксовано влучання на 18 локаціях
20 квітня 2026, 09:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Всі публікації »
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »