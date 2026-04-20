Дрон РФ влучив у будинок радника Міноборони "Флеша": він поранений

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив про спробу росіян убити його керованим реактивним дроном "Шахед"

Про це він сам повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, керований реактивний "шахед" влучив у стіну його будинку.

"Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Керований реактивний "Шахед” врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне – я чудом живий. Я був морально готовий до такого розвитку подій, і це мене не зупинить", – написав він.

Наразі чоловік перебуває в лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу.

Довідка: Сергій Бескрестнов, відомий під позивним"Флеш", – український військовий експерт, фахівець у сфері радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Він є радником Міністерства оборони України з питань технологічного розвитку оборони.

Займається питаннями застосування та протидії безпілотним системам, а також технологічним забезпеченням підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, в ніч на 20 квітня (з 18:00 19 квітня) російські війська атакували Україну 142 ударними безпілотниками. Зафіксовано 28 влучань ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях.