Безкоштовна медична допомога для УБД та постраждалих від війни: що потрібно знати

Фото: з відкритих джерел

З 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть скористатися розширеним пакетом первинної медичної допомоги

Про це інформує ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Вінницький осередок громадської організації підготував розяяснення щодо можливості отримання розширеного пакета первинної медичної допомоги.

Як отримати послуги:

Звернутися до медичного закладу, де укладена декларація з сімейним лікарем. Мати при собі паспорт, ІПН та посвідчення УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни. Заповнити заяву безпосередньо у закладі охорони здоров’я.

Усі зазначені послуги надаються безоплатно.

Для додаткових роз'яснень можна звертатися до офісу ГО "Захист Держави": Вінниця: вул. Магістратська, 86. +380 (66) 004 14 52

Нагадаємо, раніше Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснював навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни, які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.