31 березня 2026, 23:55

Ноутбуки, сматфони та планшети на вагу золота: які подорожчання чекають на гаджети

31 березня 2026, 23:55
Фото з відкритих джерел
Нові моделі електроніки можуть бути на 15 – 30%. Експерти зауважили, що причина в дефіциті деяких компонентів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Комерційний директор мережі Фокстрот В'ячеслав Склонний зазначив що подорожчання електроніки, мікрочипів і суміжних товарів нині пояснюється багатьма факторами. Зокрем, подорожчанням логістики через зростання цін на пальне, а також довші маршрути постачання в Україну. Також серед причин подорожчання сировини, як-от алюміній, сталь та мідь, а також зростання вартості модулів пам'яті через глобальний дефіцит.

"Зокрема, стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту, яка потребує великих обсягів оперативної пам'яті та інших компонентів, призвів до дефіциту DRAM і низки критично важливих елементів для виробництва смартфонів, ноутбуків, планшетів та іншої електроніки", - каже Склонний.

Директор з маркетингу OLX e-com Європа Андрій Васильєв зазначив, що найбільше подорожчення вплине на ту техніку, де є висока залежність від компонентів, які зараз у дефіциті: оперативна пам'ять, SSD-накопичувачі, відеокарти та компоненти для ПК, а також ноутбуки середнього сегмента.

"Тобто тут логіка така: якщо в пристрої велика частка дорогих компонентів (як-от пам'ять чи відеочіпи), його вартість зростатиме швидше", - каже експерт.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

ціни економіка
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
