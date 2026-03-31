Ноутбуки, сматфони та планшети на вагу золота: які подорожчання чекають на гаджети

Нові моделі електроніки можуть бути на 15 – 30%. Експерти зауважили, що причина в дефіциті деяких компонентів

Комерційний директор мережі Фокстрот В'ячеслав Склонний зазначив що подорожчання електроніки, мікрочипів і суміжних товарів нині пояснюється багатьма факторами. Зокрем, подорожчанням логістики через зростання цін на пальне, а також довші маршрути постачання в Україну. Також серед причин подорожчання сировини, як-от алюміній, сталь та мідь, а також зростання вартості модулів пам'яті через глобальний дефіцит.

"Зокрема, стрімкий розвиток інфраструктури штучного інтелекту, яка потребує великих обсягів оперативної пам'яті та інших компонентів, призвів до дефіциту DRAM і низки критично важливих елементів для виробництва смартфонів, ноутбуків, планшетів та іншої електроніки", - каже Склонний.

Директор з маркетингу OLX e-com Європа Андрій Васильєв зазначив, що найбільше подорожчення вплине на ту техніку, де є висока залежність від компонентів, які зараз у дефіциті: оперативна пам'ять, SSD-накопичувачі, відеокарти та компоненти для ПК, а також ноутбуки середнього сегмента.

"Тобто тут логіка така: якщо в пристрої велика частка дорогих компонентів (як-от пам'ять чи відеочіпи), його вартість зростатиме швидше", - каже експерт.

