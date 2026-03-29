29 березня 2026, 14:15

Всесвітньо відомий художник Іван Марчук судиться із колишнім депутатом за свої картини

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Художник зі світовим ім'ям Іван Марчук заявив, що змушений судитися про передання права на його твори із колишнім народним депутатом Михайлом Апостолом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву художника у соцмережах.

Помічниця Івана Марчука, Тамара Стрипко, розповіла, що ідеться про права на всі твори, створені художником за близько 80 років роботи. Це близько 5 тисяч робіт.

За словами художника, навесні 2020 року Михайло Апостол та його "поплічники" представилипевний договір про наміри, запевнивши, що він недійсний без нотарільного посвідчення. Марчук, довіряючи Апостолу, підписав документи, не читаючи.

Як пізніше виявила його помічниця, у документах ішлося про передання виключних авторських прав на роботи Марчука на 100 років всього за 10 тисяч гривень.

Незадовго до цього Марчуку зробили операції на очах, і він не міг вчитуватися у надані документи.

"Чи є нормальним такий стан речей, коли я уже майже рік у свої дев’яносто борюся у судах за мною створене за життя, щоб воно служило Україні, а не купці шахраїв? Чи є управа на потвор, і хто стоїть за їхньою самовпевненість й зухвалістю?", – заявив художник.

Іван Марчук – видатний сучасний український живописець, народний художник України та лауреат Національної премії ім. Шевченка, засновник унікальної техніки "пльонтанізм". У 2007 році британська газета The Daily Telegraph включила його до рейтингу "Сто геніїв сучасності". Марчук створив понад 5000 картин та провів понад 150 монографічних виставок.

Нагадаємо, у Івано-Франківську у віці 66 років помер краєзнавець і художник Андрій Шабунін. Він помер всередині березня 2026 року.

