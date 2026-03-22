На Харківщині російські дрони вдарили по медичному закладу
Вранці 22 березня російські війська атакували селище Великий Бурлук на Харківщині за допомогою БпЛА
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що на території медичного закладу вогнем зруйновано гаражні бокси та пошкоджено лінію електропередач.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
До ліквідації пожежі залучили 15 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.
Нагадаємо, в ніч на 22 березня в місті Суми російські війська атакували рятувальників під час виконання службових обов'язків. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль. Особовий склад не постраждав.
