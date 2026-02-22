Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд у Запоріжжі виніс вирок двом мешканцям Мелітопольського району, які у 2021 році викрали та жорстоко вбили 11-річного хлопчика і 48-річну жінку. Обом обвинуваченим призначено довічне позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники заманили хлопчика до автомобіля цукерками та привезли до приватного будинку. Протягом майже двох тижнів у підвалі його били дерев'яною битою, намагаючись дізнатися, чи повідомляв він комусь про їхню діяльність з продажу наркотиків. Дитина загинула від отриманих травм, а її тіло обвинувачені закопали та залили бетоном.

Наступного місяця чоловіки викрали 48-річну жінку. Намагаючись дізнатися, де зберігаються наркотики, вони вивезли її до лісосмуги, прив'язали до дерева, били руками та дерев'яною битою, а потім втопили у річці.

Прокурори надали суду переконливі докази, які підтвердили умисний характер дій обвинувачених та їх причетність до обох злочинів.

Суд визнав чоловіків винними у жорстоких убивствах і засудив їх до довічного ув'язнення без права дострокового звільнення.

