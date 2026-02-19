Фото: ДСНС

Пожежа виникла в четвер, 19 лютого, близько 04:30 в селі Заболотці Золочівського району

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Загоряння сталося в цегляній одноповерховій будівлі пташника. Складність гасіння полягала у сильному задимленні приміщення: горіли підстилка та обладнання, а вогонь швидко поширювався.

Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.Пожежу ліквідували о 07:21.

Вогнеборці врятували 23 500 курчат та будівлю пташника.

На місці працювали 28 рятувальників, залучались 7 одиниць спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

