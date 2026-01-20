В Україні значно подорожчало сало: яка тепер ціна за кілограм

Ілюстративне фото

В Україні за рік змінилась вартість сала. Стало відомо, яка тепер ціна за кілограм "національного продукту"

Про це повідомляє Агро-бізнес, передає RegioNews.

У грудні минулого року споживча вартість сала в Україні становила 215,95 гривні за кілограм. Це на 0,9% більше, якщо порівнювати з листопадом (тоді середня ціна становила 214,12 гривні за кілограм).

Якщо порівнювати з груднем 2024 року (тоді середня вартість становила 166,16 гривні за кілограм), в Україні сало за рік подорожчало на 30%.

Нагадаємо, у 2025 році був активним український ринок землі. З січня до середини грудня 2025 року було відчужено 115,6 тисячі земельних ділянок, загальною площею понад 340 тисяч гектарів. Експерти розповідали, в яких регіонах земля дорожча.