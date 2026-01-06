Фото: ДСНС

Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській та Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Життя чотирьох людей, серед яких дитина, забрали крижані водойми минулої доби", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у селі Рубаний Міст Новоукраїнського (Кіровоградщина) району рятувальники під час пошуків зниклого 11-річного хлопчика знайшли його тіло у водоймі.

Рятувальники застерігають: через постійні перепади температури лід зараз надто крихкий. Вихід на нього – це смертельний ризик.

Нагадаємо, на Полтавщині троє людей застрягли на крижаній річці у новорічну ніч. Надзвичайники врятували двох чоловіків та жінку.