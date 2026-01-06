Фото: ГСЧС

Трагические случаи произошли во Львовской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в Кировоградской области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"Жизнь четырех человек, среди которых ребенок, забрали ледяные водоемы за прошедшие сутки", – говорится в сообщении.

В частности, в селе Рубаный Мост Новоукраинского района (Кировоградщина) спасатели во время поисков пропавшего 11-летнего мальчика обнаружили его тело в водоеме.

Спасатели предостерегают: из-за постоянных перепадов температуры лед сейчас слишком хрупкий. Выход на него – это смертельный риск.

Напомним, в Полтавской области три человека застряли на ледяной реке в новогоднюю ночь. Необычные спасли двух мужчин и женщину.