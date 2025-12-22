Фото: ДТЕК

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області", – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували два енергооб'єкти ДТЕК. Зазначається, що пошкодження на об'єктах значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину,

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки жителів Одещини.

Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Внаслідок атак виникли пожежі на енергооб'єктах, пошкоджені склади з добривом та сільськогосподарською технікою.