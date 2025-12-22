РФ атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні
Вночі 22 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики у Одеській області
Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.
"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області", – йдеться у повідомленні.
Росіяни атакували два енергооб'єкти ДТЕК. Зазначається, що пошкодження на об'єктах значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину,
Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки жителів Одещини.
Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.
Внаслідок атак виникли пожежі на енергооб'єктах, пошкоджені склади з добривом та сільськогосподарською технікою.