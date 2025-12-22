15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
14:29  22 грудня
Прикордонники фіксують черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята
13:29  22 грудня
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія вибухів
22 грудня 2025, 11:20

РФ атакувала два енергооб'єкти ДТЕК на Одещині: пошкодження значні

22 грудня 2025, 11:20
Фото: ДТЕК
Вночі 22 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики у Одеській області

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

"День енергетика почався з важких новин. РФ знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Одеської області", – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували два енергооб'єкти ДТЕК. Зазначається, що пошкодження на об'єктах значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Труднощів додають і повітряні тривоги, що лунають кожну годину,

Енергетики працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше заживити критичну інфраструктуру та повернути світло в домівки жителів Одещини.

Нагадаємо, вночі 22 грудня в Одесі внаслідок двох ворожих атак пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів.

Внаслідок атак виникли пожежі на енергооб'єктах, пошкоджені склади з добривом та сільськогосподарською технікою.

