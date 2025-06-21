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21 червня 2025, 15:38

Відпуск сильнодіючих ліків – за новими правилами МОЗ

21 червня 2025, 15:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні запровадили нові правила відпуску лікарських засобів із міжнародною непатентованою назвою (МНН) налбуфін. Відтепер його можна буде отримати виключно за електронним рецептом

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що винятки стосуються лише аптек, розташованих у прифронтових районах або зонах активних бойових дій, де немає технічної можливості виписувати е-рецепти.

Контроль за дотриманням нових норм здійснюватиме Державна служба з лікарських засобів, яка проводитиме перевірки аптечних закладів.

У МОЗ зазначили, що такі заходи запроваджені через загрозу неконтрольованого обігу налбуфіну та зростання кількості упаковок препарату, що реалізуються. Зокрема, лише у 2024 році було вироблено на 43,4% більше упаковок, ніж у 2021 році, а обсяг продажів зріс на 37,1%.

Також повідомляється, що в багатьох випадках аптеки не могли надати паперові рецепти під час перевірок, що свідчить про потенційні порушення законодавства та можливість безрецептурного продажу.

Довідка: Ліки із МНН "Налбуфін" – це сильнодійні опіоїдні знеболювальні, що можуть спричиняти залежність, і застосування яких вимагає дотримання особливих рекомендацій.

Налбуфін не контролюється як опіат у багатьох країнах через особливі фармакологічні властивості та відносно низький потенціал до залежності порівняно з класичними опіоїдами.

Нагадаємо, українські аптеки оштрафували на 1,8 млн грн через завищені ціни на ліки.

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Україна МОЗ ліки правила Аптеки е-рецепти налбуфін
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