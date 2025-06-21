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21 июня 2025, 15:38

Отпуск сильнодействующих лекарств – по новым правилам Минздрава

21 июня 2025, 15:38
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Украине ввели новые правила отпуска лекарственных средств с международным непатентованным названием (МНН) налбуфин. Теперь его можно будет получить исключительно по электронному рецепту

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что исключения касаются только аптек, расположенных в прифронтовых районах или зонах активных боевых действий, где нет технической возможности выписывать е-рецепты.

Контроль соблюдения новых норм будет осуществлять Государственная служба по лекарственным средствам, которая будет проводить проверки аптечных заведений.

В Минздраве отметили, что такие мероприятия введены из-за угрозы неконтролируемого обращения налбуфина и роста количества реализуемых упаковок препарата. В частности, только в 2024 году было произведено на 43,4% больше упаковок, чем в 2021 году, а объем продаж вырос на 37,1%.

Также сообщается, что во многих случаях аптеки не могли предоставить бумажные рецепты во время проверок, что свидетельствует о потенциальных нарушениях законодательства и возможности безрецептурной продажи.

Справка: Лекарство МНН "Налбуфин" - это сильнодействующие опиоидные обезболивающие, которые могут вызывать зависимость, и применение которых требует соблюдения особых рекомендаций.

Налбуфин не контролируется как опиат во многих странах из-за особых фармакологических свойств и относительно низкого потенциала к зависимости по сравнению с классическими опиоидами.

Напомним, украинские аптеки оштрафовали на 1,8 млн грн из-за завышенных цен на лекарства.

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Украина Минздрав лекарства правила Аптеки е-рецепты налбуфин
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