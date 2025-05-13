У ВМС розповіли, чи є загроза ударів крилатими ракетами "Калібр"
У вівторок, 13 травня, у Чорному та Азовському морях не зафіксовані російські кораблі, що здатні нести крилаті ракети "Калібр"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України.
Станом на 06:00 відомо, що:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Водночас у Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 8 ракет.
Нагадаємо, в Україні з'явився новий тип морських безпілотників "дрононосець". Ними атакують цілі у Криму.
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