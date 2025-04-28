Фото з відкритих джерел

Стало відомо про результати конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз". Переможцем став Сергій Корецький

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Як розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, наглядова рада 28 квітня вже запропонувала Сергію Корецькому укласти контракт. Проголосували за нього одноголосно. Після цих формальностей Сергій Корецький зможе очолити Нафтогаз уже з 1 травня.

Слід нагадати, що з осені 2022 року Нафтогаз очолював Олексій Чернишов. Потім виконуючим обов'язки став Роман Чумака (до цього він обіймав посаду члена правління, фінансового директора Нафтогазу).

Довідка. Сергій Корецький раніше очолював "Укрнафту" та "Укртатнафту". Також він працював генеральним директором WOG. Крім того, з 2018 року Сергій Корецький займається підприємницькою діяльністю.