12:08  28 квітня
На Одещині зіткнулися вантажівка та два легковики: рух трасою ускладнений
11:27  28 квітня
У Полтаві винесли вирок дівчині, яка вбила сестру ножем
06:35  28 квітня
З України намагалися вивезти колекцію старовинних монет
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2025, 21:55

Стало відомо, хто стане новим головою "Нафтогаз"

28 квітня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Стало відомо про результати конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз". Переможцем став Сергій Корецький

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Як розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, наглядова рада 28 квітня вже запропонувала Сергію Корецькому укласти контракт. Проголосували за нього одноголосно. Після цих формальностей Сергій Корецький зможе очолити Нафтогаз уже з 1 травня.

Слід нагадати, що з осені 2022 року Нафтогаз очолював Олексій Чернишов. Потім виконуючим обов'язки став Роман Чумака (до цього він обіймав посаду члена правління, фінансового директора Нафтогазу).

Довідка. Сергій Корецький раніше очолював "Укрнафту" та "Укртатнафту". Також він працював генеральним директором WOG. Крім того, з 2018 року Сергій Корецький займається підприємницькою діяльністю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нафтогаз чиновники
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
На Львівщині затримали педофіла, який домагався 12-річну дівчинку
28 квітня 2025, 23:35
Запропонували роботу і вкрали гроші: на Дніпропетровщині жінка стала жертвою аферистів
28 квітня 2025, 23:22
На Полтавщині на березі річки знайшли тіло жінки
28 квітня 2025, 22:57
Кинув гранату в гараж: на Харківщині чоловік вбив свого "опонента"
28 квітня 2025, 22:45
На Волині судимий чоловік пограбував підлітка та побив чоловіка
28 квітня 2025, 22:45
На Буковині голову ВЛК викрили на бізнесі "на ухилянтах"
28 квітня 2025, 22:27
У Києві обмежать рух пішоходів підземними переходами: де і коли
28 квітня 2025, 21:40
У КМДА попередили про ремонтні роботи на станції метро "Хрещатик"
28 квітня 2025, 21:32
У Харківській області підірвалась машина розмінування
28 квітня 2025, 20:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Православна церква України
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »