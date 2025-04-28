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Стало известно о результатах конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз". Победителем стал Сергей Корецкий

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Как рассказал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, наблюдательный совет 28 апреля уже предложил Сергею Корецкому заключить контракт. Проголосовали за него единогласно. После этих формальностей Сергей Корецкий сможет возглавить "Нафтогаз" уже с 1 мая.

Следует напомнить, что с осени 2022 года Нафтогаз возглавлял Алексей Чернышев. Затем исполняющим обязанности стал Роман Чумака (до этого он занимал должность члена правления, финансового директора Нафтогаза).

Справка . Сергей Корецкий ранее возглавлял "Укрнафту" и "Укртатнафту". Также он работал генеральным директором WOG. Кроме того, с 2018 года Сергей Корецкий занимается предпринимательской деятельностью.