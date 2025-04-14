Пограничники показали, как уничтожили технику и укрытие оккупантов
Бойцы бригады "Месть" уничтожили вражеский автотранспорт и укрытие российских захватчиков
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Месть" работает четко, точно, динамично", – отмечается в сообщении.
Напомним, пограничники уничтожили технику, склад боеприпасов и комплекс РЭБ "Поле-21" оккупантов Донецкой области.
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