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Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

Уряд затвердив встановлення надбавки за знання англійської мови. Розмір такого збільшення заробітку становить 10; від посадового окладу. Це можливо для тих, хто володіє англійською мовою на рівні, не нижчому за B2 за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти.

Слід зазначити, що рівень B2 - це Upper-Intermediate, тобто - вище середнього. Це просунутий рівень володіння мовою, з яким можна впевнено спілкуватися та розуміти більшість тем. Надбавку за таку навичку зможуть отримати:

голови та заступники місцевих державних адміністрацій;

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом;

поліціянти;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти й науки та деякі інші категорії осіб.

У Міністерстві освіти України також розповіли, що рівень володіння мовою треба буде підтвердити на іспиті, після якого будуть видавати сертифікат. Зараз цей іспит вже розробляють.

Нагадаємо, що такий відповідний закон про англійську мову підписав президент України Володимир Зеленський влітку 2024 року. Окрім надбавок, документ передбачає бюджетну підтримку кінотеатрам за демонстрацію англомовних фільмів. Це означає, що держава буде фінансово допомагати кінотеатрам, які показуватимуть фільми мовою оригіналу.