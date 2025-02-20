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20 лютого 2025, 20:40

З 25 лютого стартує Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025

20 лютого 2025, 20:40
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фото: Cinema for Victory
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Щорічний національний кінофестиваль документальних фільмів Cinema for Victory у 2025 році відбудеться з 25 лютого по 2 березня

Про це інформує RegioNews з посиланням на організаторів Cinema for Victory.

Зазначається, що серед основних завдань кінофестивалю – підтримка уваги до війни в Україні; документування злочинів РФ проти українців.

А також відзначення документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами.

Визначати переможців будуть у таких категоріях:

  • "Найкращий повнометражний документальний фільм",
  • "Найкраща режисерська робота",
  • "Найкращий короткометражний документальний фільм",
  • "Найкраща операторська робота"
  • "Гран-прі кінофестивалю".

Як повідомили в Державному агентстві з питань кіно, до складу основного міжнародного журі увійшли:

  • Філіп Азуле – французький режисер і продюсер;
  • Сахра Карімі – афганська режисерка й сценаристка;
  • Аріель Домбаль – французька акторка та режисерка.

Міжнародне журі очолить французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві.

До складу національного журі увійшли:

  • Ірина Мельник – акторка, заслужена артистка України,
  • Акім Галімов продюсер – сценарист, автор документально-історичних стрічок,
  • Андрій Федінчик – український актор та військовослужбовець ЗСУ,
  • Андрій Дончик – український кінорежисер.

Нагадаємо, фільм про війну в Україні отримав престижну британську премію BAFTA.

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