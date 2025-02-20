З 25 лютого стартує Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025
Щорічний національний кінофестиваль документальних фільмів Cinema for Victory у 2025 році відбудеться з 25 лютого по 2 березня
Про це інформує RegioNews з посиланням на організаторів Cinema for Victory.
Зазначається, що серед основних завдань кінофестивалю – підтримка уваги до війни в Україні; документування злочинів РФ проти українців.
А також відзначення документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами.
Визначати переможців будуть у таких категоріях:
- "Найкращий повнометражний документальний фільм",
- "Найкраща режисерська робота",
- "Найкращий короткометражний документальний фільм",
- "Найкраща операторська робота"
- "Гран-прі кінофестивалю".
Як повідомили в Державному агентстві з питань кіно, до складу основного міжнародного журі увійшли:
- Філіп Азуле – французький режисер і продюсер;
- Сахра Карімі – афганська режисерка й сценаристка;
- Аріель Домбаль – французька акторка та режисерка.
Міжнародне журі очолить французький режисер-документаліст Бернар-Анрі Леві.
До складу національного журі увійшли:
- Ірина Мельник – акторка, заслужена артистка України,
- Акім Галімов продюсер – сценарист, автор документально-історичних стрічок,
- Андрій Федінчик – український актор та військовослужбовець ЗСУ,
- Андрій Дончик – український кінорежисер.
Нагадаємо, фільм про війну в Україні отримав престижну британську премію BAFTA.