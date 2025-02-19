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19 лютого 2025, 03:03

ВРП звільнила суддю, якого судили за керування авто в п'яному стані

19 лютого 2025, 03:03
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Фото: ЦПК
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Стало відомо про рішення Верховної Ради Правосуддя звільнити суддю Олексія Галагана. У рішенні його назвали "невідповідним до посади"

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Стало відомо, що Вища рада правосуддя звільнила Олексія Галагана з посади судді Кіровського райсуду міста Кропивницький. У рішенні заявили, що він "не відповідає займаній посаді".

У ЦПК зауважили, що сам Олексій Галаган просив перенести засідання, а також добився оголошення перерви для надання медичної довідки. Проте згодом члени ВРП одноголосно звільнили Галагана з займаної посади без вихідної допомоги і довічних виплат.

У ЦПК нагадали, що в 2016 році суддя Олексій Галаган був затриманий за підозрою керування авто в нетверезому стані.

"Суд першої інстанції визнав його винним у керуванні напідпитку та злісній непокорі поліції і призначив покарання у виді штрафу в 3,5 тисячі грн. Щоправда Апеляційний суд скасував це рішення і виправдав суддю", - нагадали в ЦПК.

Зазначається, що стара ВРП притягнула на три місяці відсторонила Галагана від роботи та направила на курс підвищення кваліфікації. Після цього потрібно було, щоб він пройшов кваліфікаційне оцінювання. Однак підкреслюється, що він не набрав мінімально необхідний бал під час іспиту.

ВРП суддя
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