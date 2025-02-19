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19 февраля 2025, 03:03

ВРП уволила судью, которого судили за вождение в пьяном состоянии

19 февраля 2025, 03:03
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Фото: ЦПК
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Стало известно о решении Верховной Рады Правосудия уволить судью Алексея Галагана. В решении его назвали "несоответствующим должности"

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Стало известно, что Высший совет правосудия уволил Алексея Галагана с должности судьи Кировского райсуда города Кропивницкий. В решении заявили, что он "не отвечает занимаемой должности".

В ЦБК отметили, что сам Алексей Галаган просил перенести заседание, а также добился объявления перерыва для предоставления медицинской справки. Однако впоследствии члены ВРП единогласно уволили Галагана с занимаемой должности без выходного пособия и пожизненных выплат.

В ЦБК напомнили, что в 2016 году судья Алексей Галаган был задержан по подозрению вождения в нетрезвом состоянии.

"Суд первой инстанции признал его виновным в управлении под хмельком и злостном неповиновении полиции и назначил наказание в виде штрафа в 3,5 тысячи грн. Правда Апелляционный суд отменил это решение и оправдал судью", - напомнили в ГПК.

Отмечается, что старая ВРП привлекла на три месяца отстранившую Галагана от работы и направившую на курс повышения квалификации. После этого нужно было, чтобы он прошел квалификационную оценку. Однако подчеркивается, что он не набрал минимально необходимый балл во время экзамена.

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