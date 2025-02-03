фото: Офіс Генерального прокурора

В Україні судитимуть генерала РФ та 10 його підлеглих, які забезпечували функціонування однієї з найжорстокіших катівень в окупованому Херсоні

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає RegioNews.

Херсонська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 11 співробітників МВС РФ. Їх звинувачують у порушенні законів війни, катуванні цивільних осіб та організації примусових голосувань на псевдореферендумі.

У червні 2022 року співробітників МВС РФ відрядили на тимчасово окуповану територію Херсонської області для забезпечення окупаційного режиму. Щоб приховати їхню особистість, їм змінили анкетні дані.

47-річний генерал-майор мвс рф очолив незаконно створене "временное управление мвд россии в Херсонской области". Його заступниками стали двоє полковників російської поліції.

Обвинувачені контролювали ізолятор тимчасового тримання у Херсоні. У липні 2022 року його очільником став 38-річний старший лейтенант російської поліції з позивним "Злий". Ще семеро молодших офіцерів та сержантів поліції РФ зайняли керівні та рядові посади в цій установі.

Вони незаконно ув’язнили щонайменше 183 цивільних осіб, піддаючи їх систематичному фізичному та психологічному насильству. Встановлено факти побиття, катування електричним струмом, зокрема статевих органів, та інших жорстоких знущань. Один із обвинувачених причетний до умисного вбивства ув’язненого.

Полонених змушували до примусової праці, застосовуючи насильство та погрози. Також обвинувачені організували та забезпечили примусове голосування ув’язнених у псевдореферендумі про приєднання Херсонської області до складу РФ, змушуючи голосувати під загрозою фізичних покарань.

У жовтні 2022 року, за участі обвинувачених, щонайменше 60 цивільних осіб примусово вивезли із захопленогоізолятора на лівобережжя Херсонської області та інші окуповані території. Лише дев’ятьох із них згодом вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Місце перебування решти залишається невідомим.

Нагадаємо, в Україні нейтралізували підривну діяльність прокремлівської організації "Робітничий фронт України".

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні затримали чоловіка, що корегував обстріли міста.