Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів

ілюстративне фото FPV-дрона

Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що держава отримала можливість виробляти кодифіковані FPV-дрони у межах пілотного проєкту, що розпочався у грудні 2024 року.

Зокрема, в рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БпЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Окрім того, фахівці управління відпрацювали дорожню карту з організації аналогічних виробництв разом з іншими розробниками безпілотних авіаційних комплексів (БПАК).

"Готові розширювати співпрацю з приватними компаніями. Маємо пакет шаблонних документів та покрокову інструкцію запуску аналогічних ліній з виробництва БПАК на інших державних підприємствах", – наголосив начальник Головного управління оборонних інновацій Юрій Таранюк.

Зазначається, що вироблені дрони відправлятимуть підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, початку цього року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні важливо зробити 2025 рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки.