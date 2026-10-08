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08 жовтня 2026, 07:59

Майже 1 900 окупантів і понад 1 700 дронів: втрати РФ за добу

08 жовтня 2026, 07:59
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Російська армія продовжує зазнавати втрат на фронті. Протягом минулої доби українські військові знищили ще 1 830 російських окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, українські сили уразили:

  • 3 танки;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 47 артилерійських систем;
  • 2 реактивні системи залпового вогню;
  • 2 засоби протиповітряної оборони;
  • 1 702 безпілотники.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, у вересні прикордонний підрозділ "Фенікс" продемонстрував рекордні результати зі знищення безпілотників та живої сили ворога. Крім звичних розвідувальних БпЛА, таких як "Скат", ZALA чи "Князь Віщий Олег", бійці вперше збили новітній російський дрон "Альбатрос М5".

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