Сили ППО збили 25 ударних дронів та одну російську ракету Х-59/69

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Станом на ранок 15 листопада Сили оборони збили одну російську керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 25 ударних безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує RegioNews.

Починаючи з 21:00 четверга, 14 листопада, росіяни здійснили удар по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також атакували Україну 29 ударними БПЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська.

Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї ракети Х-59/69 і 25 ударних дронів. Переважна більшість повітряних цілей збита на Одещині.

Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 листопада російські військові завдали удару ракетами та безпілотниками по центру Одеси. Загинула одна жінка, ще 10 людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.