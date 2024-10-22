У ДБР сказали, що чекає на чиновників з фейковою інвалідністю

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Щодо чиновників, у яких під час перевірки виявлять наявність фейкових статусів особи з інвалідністю, відкриють кримінальні справи

Про це сказала речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

За її словами, у ДБР планують створити робочу групу.

"Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина отримала, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", - сказала Сап'ян.

При цьому, як пояснила представниця відомства, підозри чиновникам у таких випадках можуть бути оголошені за різними статтями Кримінального кодексу. Зокрема, може йтися про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупуванні.

Нагадаємо, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо корупційних скандалів із представниками медико-соціальних експертних комісій.

Також раніше генеральний прокурор України Андрій Костін оголосив про свою у відставку з посади.

Також повідомлялося, що за матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.