Зварювальник на Закарпатті вирізав дірку у мості та втік через неї до Угорщини, — ЗМІ

фото: t.me/VGlagola

Під час ремонту мосту на Закарпатті зварювальник вирізав дірку у мості, і таким чином він зумів втекти за кордон

Про це розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За інформацією журналіста, подія сталася ще у вересні, однак відомо про це стало тільки зараз. Втікачем був один із ремонтників на контрольно-пропускному пункті "Тиса" на Закарпатті.

Глагола розповів, що чоловік був залучений до ремонту мосту на кордоні.

"Окрім ремонтних робіт, готував собі шлях до втечі з України. Чоловік, знаючи особливості конструкції мосту, кожного разу вирізав собі частину металоконструкції, яка в результаті дала йому можливість втекти до Угорщини", - розповів журналіст.

Він також оприлюднив фото, на яких видно шлях, який підготував для себе зварювальник.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він планував потрапити до Польщі, однак заблукав у лісі і вийшов до кордону з Білоруссю.