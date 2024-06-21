Така поведінка несумісна зі статусом народного депутата: Єрмак відреагував на скандал за участю Тищенка

фото: president.gov.ua

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт у Дніпрі за участю народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військового

Про це передає RegioNews із посиланням на допис Єрмака у телеграмі.

"Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань", – зазначив керівник Офісу президента.

За його словами, правоохоронним органам точно є на що реагувати.

"Так, Тищенка я знаю давно. Дійсно – хрестив його сина. Але це було багато років тому. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, 20 червня у центрі Дніпра група чоловіків у формі напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв з дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.