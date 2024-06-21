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21 червня 2024, 17:18

В Укренерго повідомили, в які години відключатимуть світло 22 червня

21 червня 2024, 17:18
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фото: pixabay.com
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У суботу, 22 червня, по всій Україні застосовуватимуть графіки відключень світла. Обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною обмежень споживання електроенергії є наслідки масованих ударів російських окупантів по енергооб’єктах України.

"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Нагадаємо, у МОЗ попередили, що через відключення електроенергії та перебої з водопостачанням існує ризик спалахів інфекційних захворювань, як-от вірусний гепатит А, гастроентероколіт і, ймовірно, холера.

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