В Укренерго повідомили, в які години відключатимуть світло 22 червня
У суботу, 22 червня, по всій Україні застосовуватимуть графіки відключень світла. Обмеження діятимуть з 16:00 до 24:00
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
Причиною обмежень споживання електроенергії є наслідки масованих ударів російських окупантів по енергооб’єктах України.
"Завтра, 22 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 16:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 18:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Нагадаємо, у МОЗ попередили, що через відключення електроенергії та перебої з водопостачанням існує ризик спалахів інфекційних захворювань, як-от вірусний гепатит А, гастроентероколіт і, ймовірно, холера.