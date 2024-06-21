У пʼятницю, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом усієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

Зазначається, що подивитися інформацію про те, саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, можна на сайтах місцевих обленерго та їхніх сторінках у соцмережах.

Також в "Укренерго" нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.

Нагадаємо, вночі 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed. Протиповітряна оборона збила 5 ракет та 27 ударних дронів.

Внаслідок дронової атаки ворога в ніч на 20 червня пошкоджені енергетичні об’єкти у чотирьох областях.