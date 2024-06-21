Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони

фото: president.gov.ua

Відповідний указ голови держави опублікований на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

"Призначити Морозова Олексія Володимировича начальником Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Фактів з біографії Морозова у відкритих джерелах немає.

Нагадаємо, у травні в СБУ заявили, що викрили підготовку замаху на президента Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та начальника ГУР Кирила Буданова.

Через декілька днів після скандалу Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Рудя з посади начальника УДО.