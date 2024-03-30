Українські чоловіки за кордоном не зможуть оформити закордонний паспорт без військово-облікового документа, – нардеп

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Про це заявив член Комітету Федір Веніславський, інформує RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, серед питань, які залишилось допрацювати – це зокрема коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також – для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Крім того, залишили на кінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

Він також розповів, що спочатку Комітет схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Але вже під час розгляду самих поправок фактично "відпали" чи не усі перелічені обмеження.

Веніславський не виключає, що, ймовірно, в Комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК.

"Якщо говорити про інші обмеження, які вже підтримані Комітетом у законопроєкті – людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта. Проте ми не стали прив'язувати до військово-облікового документа надання консульських послуг", – уточнив парламентар.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перегляду внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу ЗСУ цифра мобілізованих буде суттєво меншою за 500 тисяч.