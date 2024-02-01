В офісах "Укрнафти" тривають обшуки, — ЗМІ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли в офіси "Укрнафти". Там проводять обшуки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами у ТОВ "Інтерпайп Україна". Фірма належить олігарху Віктору Пінчуку.

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. 50% + 1 акція компанії належить "Нафтогазу України". 5 листопада 2022 року було ухвалене рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Цією часткою управляє Міністерство оборони.

Нагадаємо, у серпні минулого року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо восьми осіб за підозрою у заволодінні майном та коштами публічного акціонерного товариства "Укрнафта”.

Серед підозрюваних - колишні голова правління, заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто і газопереробки, начальник відділу контролю за обліком та поставками нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта”, а також колишні директори 5 комерційних підприємств, у заволодінні майном та коштами ПАТ "Укрнафта” на суму майже 13,3 мільярдів гривень.