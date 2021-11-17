За сутки почти 19 тысяч украинцев заразились коронавирусом
В Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403)
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
294 855 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы - 180 826 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 4 468 человек;
- летальных случаев - 769;
- выздоровели - 20 211 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 263 417 человек;
- выздоровели – 2 684 584 человека;
- лумерли – 78 754;
- проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.