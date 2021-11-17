За сутки почти 19 тысяч украинцев заразились коронавирусом

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В Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

294 855 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы - 180 826 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 4 468 человек;

летальных случаев - 769;

выздоровели - 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 263 417 человек;

выздоровели – 2 684 584 человека;

лумерли – 78 754;

проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.