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За сутки почти 19 тысяч украинцев заразились коронавирусом
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17 ноября 2021, 09:15

За сутки почти 19 тысяч украинцев заразились коронавирусом

17 ноября 2021, 09:15
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошлые сутки, 16 ноября, зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 312, медработников - 403)

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

294 855 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы - 180 826 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 4 468 человек;
  • летальных случаев - 769;
  • выздоровели - 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели – 3 263 417 человек;
  • выздоровели – 2 684 584 человека;
  • лумерли – 78 754;
  • проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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