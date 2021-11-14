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14 ноября 2021, 13:38

В водительских удостоверениях украинцев появится новая отметка

14 ноября 2021, 13:38
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Фото: из открытых источников
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С декабря в украинских водительских удостоверениях появится новая отметка с кодом 78. Она подразумевает, что водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.

На удостоверении водителя информация об ограничениях в управлении транспортным средством будет отображаться в виде кодов, как в странах ЕС, а не пиктограмм, как раньше.

В частности, будут отображаться в виде кодов: медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты и так далее), приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, и так далее), управления транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и так далее.

Ранее мы писали, что с пятницы, 5 ноября, украинцы могут получить водительские права по почте. Заказать документ можно онлайн.

МВД водители права

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