Прем'єр розповів, коли в Україні можуть зняти COVID-обмеження

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Карантинні обмеження через COVID-19 можна буде зняти по всій Україні за вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців

Як передає RegioNews про це на брифінгу за підсумком візиту до Донецької області заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.

"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемію практично буде подолано, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн. щеплень на тиждень.

Нагадаємо, що з 30 жовтня до червоної зони епіднебезпеки переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська та Львівська області