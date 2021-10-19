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19 жовтня 2021, 10:59 652

В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину

19 жовтня 2021, 10:59 652
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Фото з відкритих джерел
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В Україні до "помаранчевої" зони карантину потрапила Рівненська область

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.

У "помаранчевій" зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Рівненська.

У "жовтій" зоні перебувають п'ять регіонів - Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ може перейти до "червоної" зони, адже підстави для цього є.

коронавірус карантин Рівненська область

 
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