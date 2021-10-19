В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину
В Україні до "помаранчевої" зони карантину потрапила Рівненська область
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей - Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська.
У "помаранчевій" зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться Київ, Волинська область, Житомирська, Івано-Франківська, Тернопільська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська, Рівненська.
У "жовтій" зоні перебувають п'ять регіонів - Вінницька, Кіровоградська, Закарпатська, Полтавська, Київська області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Київ може перейти до "червоної" зони, адже підстави для цього є.