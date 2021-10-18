МОЗ подумує контролювати дотримання карантину з допомогою відеокамер

з відкритих джерел

"Йдеться про використання спеціального програмного забезпечення, яке не дає змоги ідентифікувати особу, проте дає змогу протягом декількох годин видати фінальні цифри, скільки було порушень дистанції, маскового режиму і таких речей, які підлягають моніторингу", - зазначив на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що під час впровадження пілотного проекту відеофіксації жодна особа не буде ідентифікована. і, відповідно, нікого не штрафуватимуть

"Тут ключове те, що під час цього пілотного проекту не буде ідентифіковано жодну особу, і відповідно не застосовуватимуться жодні штрафні санкції. У свою чергу Міністерство охорони здоров'я отримуватиме інформацію про загальний відсоток дотримання протиепідемічних вимог. Якщо результат нас влаштовуватиме, то проект пошириться й на інші області країни", - сказав Кузін.

За його словами, проект ініційований ВООЗ і наразі перебуває на фінальній стадії розробки. "Наразі відбувається етап фінальної біоетичної експертизи, і якщо вона видасть нам позитивний висновок, то ми можемо перейти до початку цього проекту", - сказав Кузін.